Группа компаний «Полипласт» отметила День защитника Отечества

Празднование Дня защитника Отечества на новомосковском заводе Группы компаний «Полипласт» — это всегда событие.

В преддверии торжества работники приводят в порядок территорию подшефного мемориала в деревне Малое Колодезное, возлагают цветы к памятникам. В этом году торжественный митинг там состоялся 20 февраля. Активное участие в мероприятии приняла заводская молодёжь.

Мероприятие началось с торжественной части. К собравшимся обратились представители Спасского управления администрации муниципального образования город Новомосковск и депутат собрания депутатов Дудкина Лидия.

Работники предприятия возложили к мемориалу цветы, почтили минутой молчания память погибших.

Накануне 23 февраля, повсеместно чествуют защитников нашего Отечества: участников Великой Отечественной войны, кто сегодня в рядах Российской Армии выполняет воинский долг перед Родиной ветеранов военной службы, тех, кто участвовал в локальных военных конфликтах.

21 февраля в торжественной обстановке генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалёв и председатель профсоюзной организации Шибанова Татьяна поздравили участников боевых действий, работающих на заводе, вручив ценные подарки и выразив благодарность за их ратные подвиги.

В адрес доблестных защитников прозвучали тёплые слова признательности за преданность Родине, пожелания здоровья, благополучия, счастья и мира.

Мероприятия продолжились традиционным возложением, посвящённым Дню защитника Отчества на мемориальном комплексе в Урванском лесу.

В нем приняли участие глава муниципального образования Анатолий Пророков, глава администрации Алексей Бирюлин, военный комиссар городов Новомосковск, Донской и Новомосковского района Роман Бражников, ветераны, представители общественных организаций, школьники и трудовые коллективы промышленных предприятий города.