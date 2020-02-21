Тулячка пожаловалась на перекрытый тротуар на ул. Жаворонкова и опасные балконы

Женщина рассказала о препятствиях, которые приходится преодолевать на пути к диагностическому центру.

В редакцию Myslo обратилась жительница Тулы. Она пожаловалась, что уже второй год подряд военный комиссариат Тульской области на ул. Жаворонкова, 3 вешает предупреждающие объявления о возможном обрушении балконов на здании.

А 19 февраля 2020 года тротуар полностью перекрыли. Неподалеку от военкомата находятся клинико-диагностический центр и парк. Из-за этого родителям с детьми или пожилым людям приходится передвигаться по проезжей части.

«Я когда с коляской на дорогу вышла, меня чуть машина не сбила», — пишет женщина.

Как выяснил Myslo, здание с ветхими балконами принадлежит Минобороны. По нашим данным, военные планируют благоустроить обход опасного участка к 25 февраля. Официальный комментарий военкомата получить пока не удалось.