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Доверчивая жительница Тульской области перечислила деньги взломщикам «ВКонтакте»

Доверчивая жительница Тульской области перечислила деньги взломщикам «ВКонтакте»

Женщина думала, что таким образом помогает своей знакомой.

36-летняя жительница Венёва стала жертвой популярной схемы мошенничества. «ВКонтакте» ей написала знакомая и попросила о финансовой помощи для решения неких проблем. Доверчивая женщина, не проверяя информацию, перевела приятельнице 8 тысяч рублей на банковскую карту.

Спустя длительное время женщина обратилась к знакомой с просьбой отдать долг.

При разговоре выяснилось, что та ни о чем не просила и переписку в соцсети не вела, ее аккаунт был взломан.

Поняв, что стала жертвой обмана, жительница Венёва обратилась в полицию. В отделе МВД проводится процессуальная проверка.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 14 случаев мошенничеств, жертвы которых переводили деньги на неизвестные банковские счета.

В органах внутренних дел просят граждан быть внимательными при совершении подобных действий и помнить, что работникам банков запрещено выяснять информацию о банковских картах граждан в ходе телефонного общения.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:23 +3
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