новости
новости
Регистрация
Житель Донского лишился свободы за 20 000 рублей долга по алиментам

Житель Донского лишился свободы за 20 000 рублей долга по алиментам

Мужчина в колонию общего режима на шесть месяцев.

Донским городским судом Тульской области рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в неуплате алиментов. Суд установил: на основании судебного приказа мужчина был обязан ежемесячно выплачивать на содержание несовершеннолетнего ребенка 1/4 часть всех видов заработка.

Однако он этого не делал и в отношении него было возбуждено исполнительное производство. Мужчина знал, что обязан платить, был здоров и трудоспособен, но алименты не перечислял с 10 сентября по 18 ноября 2019 года. А итоге образовалась задолженность 22 855 руб. 

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 10:20 +2
Другие статьи по темам
Событие
долг по алиментам
Место
Тульская областьДонской
Прочее
Донской городской суд

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Конфликт в новомосковском общежитии: восемь студентов доставлены в больницу
Конфликт в новомосковском общежитии: восемь студентов доставлены в больницу
Погода в Туле 15 февраля: облачно, сухо и скользко
Погода в Туле 15 февраля: облачно, сухо и скользко
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.