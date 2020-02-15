Житель Донского лишился свободы за 20 000 рублей долга по алиментам

Мужчина в колонию общего режима на шесть месяцев.

Донским городским судом Тульской области рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в неуплате алиментов. Суд установил: на основании судебного приказа мужчина был обязан ежемесячно выплачивать на содержание несовершеннолетнего ребенка 1/4 часть всех видов заработка.

Однако он этого не делал и в отношении него было возбуждено исполнительное производство. Мужчина знал, что обязан платить, был здоров и трудоспособен, но алименты не перечислял с 10 сентября по 18 ноября 2019 года. А итоге образовалась задолженность 22 855 руб.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.