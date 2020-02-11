Зверские убийства пенсионеров ради «гробовых»: присяжные признали отморозков виновными

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В Тульском областном суде завершается рассмотрение уголовного дела ранее судимых 45-летнего и 34-летнего жителей региона, обвиняемых в разбойных нападениях, убийствах пенсионеров, а также кражах и грабежах.

Дело по факту смерти трех человек слушалось в присутствии присяжных.

Следствие по делу вел отдел по расследованию особо важных дел тульского СК. Было допрошено около 60 свидетелей, проведено значительное количество экспертиз. Сложностью было то, что злоумышленники старательно уничтожали следы. Но доказательства их вины все же были собраны.

11 февраля 2020 года коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт фигурантам уголовного дела.

На основании вердикта присяжных заседателей судом в ближайшее время будет вынесен приговор.

Напомним, череда убийств пенсионеров началась 18 августа 2018 года. Первой жертвой стала пожилая учительница из Плавска. Убийца жил с ней в одном доме и знал, что она одинока. 33-летний злодей вместе с 43-летним подельником ворвался в квартиру, избили ее, а потом задушили шнуром от утюга. Наживой убийц стали 20 тысяч рублей.

Когда деньги кончились, злоумышленники отправились на новое преступление. Вечером 8 октября их жертвой стал еще один житель Плавска — 79-летний Анатолий Михайлов. В тот вечер он ехал на своем автомобиле ZAZ Chance, когда трое «проголосовали» на дороге и попросили подвезти до села Скородное Плавского района. Пункт назначения был выбран не случайно: село находится вдали от оживленных дорог, а дачники уже уехали. Прибыв в Скородное, вместо оплаты они закололи пенсионера ножом, а тело закопали на местном кладбище за разрушенным храмом.

Машину Михайлова отморозки сожгли у пос. Зыково 10 октября и стали присматривать новых жертв. Вечером 12 октября в Зыково появились четверо на машине: трое мужчин и одна женщина. Они попытались было напасть на жительниц одиноко стоящего дома: 50-летнюю женщина и ее 80-летнюю мать. Пока вторая искала, а потом отдавала налетчикам последние 2000 рублей, первая смогла убежать из дома. Когда преступники поняли, что одна из жертв смогла сбежать, они в спешке покинули дом. Но из поселка они не уехали, а напали на 79-летнего пенсионера, живущего на другом конце поселка. Они забили его молотком и, пока он истекал кровью, обыскали дом. Найдя в шкафу 48 тыс. рублей и прихватив телевизор, убийцы уехали из поселка.

Обвиняемые были задержаны 14 октября в Плавске.