В Плавске отреставрируют здание женской гимназии 1890 года

Город готовится к реставрации одной из своих историко-культурных ценностей. Старинное здание отреставрируют к 500-летию Тульского кремля.

На реставрацию здания бывшей женской гимназии в Плавске выделено 23 млн 280 тысяч рублей.

Восстановление здания включено в план мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 500-летия возведения Тульского кремля. Об этом сообщают «Тульские СМИ».

В настоящее время совместно с Центром по охране и использованию памятников истории и культуры подготовлены проектно-сметная документация и техническое задание. Пакет документов направлен в Центр организации закупок.

В здании планируется открыть музей «Гагаринское подворье», здесь же откроют выставочный зал с экспозицией о Большой Засечной черте. Предполагается часть помещений сдать в аренду под кафе, творческие мастерские народных промыслов и мини-пекарню.