ДТП с автобусом №114 под Тулой: на водителя уже жаловались из-за агрессивного вождения

В 2019 году жительница Щекино даже получила компенсацию от автоколонны после падения в салоне автобуса.

Напомним, утром 10 февраля на 33-м км автодороги Тула – Щекино вблизи деревни Кочаки автобус ЛиАЗ с пассажирами врезался в попутную цистерну на базе автомобиля ГАЗ. По данным на 11 февраля, в результате ДТП различные травмы получили девять человек.

После публикации новости с редакцией Myslo связалась жительница Щекино. Женщина рассказала, что в сентябре прошлого года она пострадала в автобусе, которым управлял тот же самый водитель.

Из ее заявления на имя директора автоколонны следует, что водитель на маршруте ехал на огромной скорости, даже проезжал мимо некоторых остановок. В районе Гагаринского рынка жительница Щекино встала, чтобы пройти на выход, и в тот момент водитель резко нажал на тормоз. Женщина упала на пол и ударилась головой о ступени автобуса.

«Пассажиры автобуса помогли мне подняться. Водитель автобуса в ответ на вопрос, зачем он так агрессивно водит автобус, ответил: «Нужно держаться». При этом он не проявил участие к моему физическому состоянию, не предложил вызвать ни ДПС, ни скорую!» – написала женщина.

В своем заявлении женщина просила вернуть ей плату за проезд, компенсировать моральный и физический ущерб в размере двух тысяч рублей и больше не допускать таких водителей до управления пассажирским транспортом. В своем заявлении женщина просила вернуть ей плату за проезд, компенсировать моральный и физический ущерб в размере двух тысяч рублей и больше не допускать таких водителей до управления пассажирским транспортом.

Первые два пункта руководство автоколонны выполнило, а вот третий, видимо, проигнорировало.