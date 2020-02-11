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ДТП с автобусом №114 под Тулой: на водителя уже жаловались из-за агрессивного вождения

ДТП с автобусом №114 под Тулой: на водителя уже жаловались из-за агрессивного вождения

В 2019 году жительница Щекино даже получила компенсацию от автоколонны после падения в салоне автобуса.

Напомним, утром 10 февраля на 33-м км автодороги Тула – Щекино вблизи деревни Кочаки автобус ЛиАЗ с пассажирами врезался в попутную цистерну на базе автомобиля ГАЗ. По данным на 11 февраля, в результате ДТП различные травмы получили девять человек.
 
После публикации новости с редакцией Myslo связалась жительница Щекино. Женщина рассказала, что в сентябре прошлого года она пострадала в автобусе, которым управлял тот же самый водитель.
 
Из ее заявления на имя директора автоколонны следует, что водитель на маршруте ехал на огромной скорости, даже проезжал мимо некоторых остановок. В районе Гагаринского рынка жительница Щекино встала, чтобы пройти на выход, и в тот момент водитель резко нажал на тормоз. Женщина упала на пол и ударилась головой о ступени автобуса. 
 
«Пассажиры автобуса помогли мне подняться. Водитель автобуса в ответ на вопрос, зачем он так агрессивно водит автобус, ответил: «Нужно держаться». При этом он не проявил участие к моему физическому состоянию, не предложил вызвать ни ДПС, ни скорую!» – написала женщина.
 

В своем заявлении женщина просила вернуть ей плату за проезд, компенсировать моральный и физический ущерб в размере двух тысяч рублей и больше не допускать таких водителей до управления пассажирским транспортом. 
Первые два пункта руководство автоколонны выполнило, а вот третий, видимо, проигнорировало.
На данный момент предполагается, что 10 февраля водитель автобуса №114 не обеспечил безопасную дистанцию до следовавшего впереди автомобиля и столкнулся с ним, врезавшись в заднюю часть автоцистерны. В свою очередь водитель ГАЗа был вынужден резко затормозить из-за лежавших на проезжей части деревянных поддонов и обломков.  
 

 

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Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 1
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 2
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 3
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 4
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 5
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 6
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 7
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 8
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 9
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 10
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 11
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 12
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 13
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 14
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 15
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 16
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 17
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 18
Авария на трассе Тула-Щекино, 10 февраля 2020, Фото: 19
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:47 +3
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