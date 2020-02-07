Очевидец смертельного ДТП на трассе «Крым»: «Водитель Toyota пытался спасти жену и сына»

На 201-й километре трассы «Крым», в Щекинском районе, на месте двойного ДТП, унесшего жизни трёх человек, серьёзно затруднено движение, пробка растянулась на шесть километров. Сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение.

Нашему корреспонденту удалось пообщаться с очевидцем аварии, водителем Volkswagen Polo Анатолием Чуровым. По его словам, он ехал позади Kia Picanto, когда на малолитражку со встречной полосы внезапно вылетела Toyota Corolla. От удара её развернуло и она врезалась в металлическое барьерное ограждение. Автомобиль Анатолия задело по касательной.

Анатолий Чуров – Я остановился, выбежал из машины, чтобы помочь пострадавшим. Водитель Toyota пытался помочь своей жене, сидевшей на переднем сидении, пытался сделать ей искусственное дыхание, бегал то к жене, то к сыну, который находился сзади...

По словам Анатолия, водитель и пассажир Kia Picanto сразу после ДТП чувствовали себя удовлетворительно, однако через некоторое время их состояние резко ухудшилось. Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации пострадавших.

Напомним, при столкновении погибли две женщины и пятилетний мальчик, находившиеся в салоне «Тойоты». Для извлечения тел пассажиров сотрудникам МЧС пришлось применить аварийный специнструмент.