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Очевидец смертельного ДТП на трассе «Крым»: «Водитель Toyota пытался спасти жену и сына»

Очевидец смертельного ДТП на трассе «Крым»: «Водитель Toyota пытался спасти жену и сына»

На месте трагедии работают сотрудники МЧС, следователи и инспекторы ГИБДД.

На 201-й километре трассы «Крым», в Щекинском районе, на месте двойного ДТП, унесшего жизни трёх человек, серьёзно затруднено движение, пробка растянулась на шесть километров. Сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение.

Нашему корреспонденту удалось пообщаться с очевидцем аварии, водителем Volkswagen Polo Анатолием Чуровым. По его словам, он ехал позади Kia Picanto, когда на малолитражку со встречной полосы внезапно вылетела Toyota Corolla. От удара её развернуло и она врезалась в металлическое барьерное ограждение. Автомобиль Анатолия задело по касательной.

Анатолий Чуров

– Я остановился, выбежал из машины, чтобы помочь пострадавшим. Водитель Toyota пытался помочь своей жене, сидевшей на переднем сидении, пытался сделать ей искусственное дыхание, бегал то к жене, то к сыну, который находился сзади...

По словам Анатолия, водитель и пассажир Kia Picanto сразу после ДТП чувствовали себя удовлетворительно, однако через некоторое время их состояние резко ухудшилось. Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации пострадавших.

Напомним, при столкновении погибли две женщины и пятилетний мальчик, находившиеся в салоне «Тойоты». Для извлечения тел пассажиров сотрудникам МЧС пришлось применить аварийный специнструмент.

Галерея
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 1
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 2
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 3
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 4
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 5
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 6
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 7
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 8
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 9
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 10
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 11
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 12
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 13
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 14
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 15
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 16
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 17
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 18
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 19
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 20
Смертельное ДТП на трассе "Крым" под Тулой, Фото: 21
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:02 +6
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