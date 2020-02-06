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При пожаре в Мясново пострадал один человек
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

При пожаре в Мясново пострадал один человек

На месте происшествия работали два расчета огнеборцев и автолестница.

Утром 6 февраля в квартире одного из домов в 4-м проезде Мясново произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» в 11.27, а спустя всего пять минут на место прибыл первый пожарный расчет.
 
«Открытое горение ликвидировано в 11.40, имеется пострадавший. Звеном газодымозащитной службы из квартиры был спасен человек с применением спасательных устройств дыхательных аппаратов. В результате происшествия выгорела кухня размером 2×2,5 м по всей площади, закоптился коридор», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекали 8 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:03 +4
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