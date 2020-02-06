Неделя в «Октаве»: короткометражки «Оскара-2020», книжные утопии, история урбанистической фотографии

Кадр из фильма «Братство», номинированного на «Оскар-2020».

Что ждет нас в «Октаве» с 10 по 16 февраля.

понедельник, 10 февраля

19.00 В понедельник в Большом зале «Октавы» будут обсуждать итоги «Оскара-2020». Киновед Андрей Щиголев представит фильмы, которые были номинированы в категории «Лучший короткометражный фильм»:

«Братство», режиссер Мариам Жобо;

Футбольный клуб «Нефта», режиссер Ив Пива;

«Окно напротив», режиссер Маршал Карри;

«Сария», режиссер Брайан Бакли;

«Сестра», режиссер Дельфин Жира.

После просмотра Андрей и зрители обсудят фильм, который забрал золотую статуэтку.

Вход по предварительной регистрации.

Вторник, 11 февраля

19.00 Известный греческий искусствовед Вангелис Андреопулос продолжит

раскрывать тему фотоискусства на второй лекции из цикла «Фотоувеличение». Тема будет посвящена фотографиям города.

Городской пейзаж всегда занимал особое место в истории фотографии. Именитые фотографы Эжен Атже, Фредерик Эванс, Поль Стренд, Уокер Эванс посвятили городскому пейзажу значительную часть своего творчества.

Город привлекает фотографа как сложнейшая и многообразная форма, как композиция, как особый организм, как «сцена», на которой разворачиваются самые разнообразные события, на которой человек действует, движется, проявляет разные стороны своей личности. Город — это «объект», полностью создаваемый и преобразуемый человеком, а с другой стороны — это «площадка», на которой разыгрывается его драма, пишется его история, его судьба.

Все лекции Вангелис читает на греческом языке. Перевод осуществляет

Илектра Канестри — постоянный лектор Московского музея современного

искусства, журналист, эксперт в области моды и дизайна.

Вход по предварительной регистрации.

четверг, 13 февраля

19.00 Культурная платформа «Синхронизация» организует лекцию «Утопии и антиутопии: дивный новый мир». Лекцию прочтет историк, экскурсовод, музейный педагог Алексей Яковлев.

Уже много лет в топе продаж российских книжных магазинов — легендарная антиутопия Оруэлла «1984». Еще со времен Античности авторы утопий хотели создать общество, в котором все будут счастливы. Древние греки мечтали о стране, где люди умирают только от пресыщения жизнью, а итальянец Кампанелла — о городе без неравенства. В XX веке попытки построить идеальный мир привели к становлению тоталитарных режимов, а в литературе появился жанр антиутопии.

Гости кластера выяснят, почему люди так любят книги о недостижимых идеалах и борьбе с несправедливостью. Лектор также расскажет об основных этапах развития жанра утопий и антиутопий, а также раскроет следующие темы:

Как из наших страхов, страстей и желаний рождаются утопии и антиутопии;

Где проходит граница между утопичным «Городом солнца» и антиутопичным «Дивным новым миром»;

Чем беспартийный пролетариат Джорджа Оруэлла отличается от жителей Города Солнца Томаса Мора и при чем тут носовский Незнайка;

Кто изобрел свободную любовь, зачем она была нужна утопистам и как проходит сексуальный час в романе Замятина «Мы»;

Где искать невидимый град Китеж и о чем Владимир Сорокин предупреждает россиян в «Дне опричника».

Вход по предварительной регистрации.

суббота, 15 февраля

15.00 На новом мастер-классе дизайнер Анастасия Конончук предложит участникам смастерить настенные дизайнерские часы в виде уникального и таинственного спутника нашей планеты — Луны.

Спокойные тона, отсутствие цифр, цветовой контраст основных элементов придадут часам естественную элегантность и стиль. Часы с лунным ландшафтом, покрытым кратерами разного размера, притягивают взгляд и задают стиль современным интерьерам.