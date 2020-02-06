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На трассе М-2 в «перевертыше» пострадали двое пенсионеров
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе М-2 в «перевертыше» пострадали двое пенсионеров

ДТП случилось в Чернском районе.

5 февраля в 8.10 на 281-м километре автодороги М-2 «Крым» в Тульской области 51-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро», по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали двое пассажиров — 82-летний мужчина и 81-летняя женщина.

Обстоятельства происшествия выясняются.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:25 +2
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