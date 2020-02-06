На трассе М-2 в «перевертыше» пострадали двое пенсионеров

Фото УГИБДД по Тульской области.

5 февраля в 8.10 на 281-м километре автодороги М-2 «Крым» в Тульской области 51-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро», по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали двое пассажиров — 82-летний мужчина и 81-летняя женщина.

Обстоятельства происшествия выясняются.