В Туле самосвал с отказавшими тормозами влетел в отбойник

Перед этим автомобиль врезался в другой самосвал.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 5 февраля на Калужском шоссе в Туле, неподалеку от деревни Верхнее Елькино, произошло ДТП с участием двух самосвалов. По предварительной информации, два транспортных средства, груженных щебенкой, следовали в направлении Тулы друг за другом. Задний сначала врезался в кузов впереди едущего, а затем налетел на отбойник.

В результате ДТП при деформации кабины водителю зажало ногу. Его освобождали сотрудники МЧС. На момент публикации новости пострадавший мужчина ждал скорую помощь.

По словам водителя, причиной аварии стали внезапно отказавшие тормоза.

По состоянию на 11.22, на месте происшествия наблюдалось затруднение движения в обе стороны.