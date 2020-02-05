На пожаре в Чернском районе погиб мужчина

Фото: пресс-служба МЧС России по Тульской области.

Рано утром 5 февраля поступило сообщение о пожаре в Чернском районе — в деревне Богородское в частном доме произошло возгорание.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области, в результате пожара обрушилась кровля и дом выгорел изнутри. Также сгорела грузовая «Газель», припаркованная возле здания.

В сгоревшем доме нашли тело 72-летнего мужчины.

Для ликвидации пожара привлекалось шесть человек и два пожарных расчета. Причина пожара устанавливается.