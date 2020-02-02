В Донском три месяца не могут найти Александра Глухова

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 47-летнего дончанина Александра Глухова. Он ушел из дома 25 октября 2019 и не вернулся. Сведений о нем нет.