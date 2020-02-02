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В Донском три месяца не могут найти Александра Глухова

В Донском три месяца не могут найти Александра Глухова

Ориентировки на розыск распространяют волонтеры «Лизы Алерт».

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 47-летнего дончанина Александра Глухова. Он ушел из дома 25 октября 2019 и не вернулся. Сведений о нем нет.

Приметы: рост 178 см, телосложение нормальное, глаза серые, волосы тёмно-русые, с проседью.

Был одет: серая футболка, темно-коричневая кожаная куртка, черные джинсы, черные мокасины.

 

Если вы видели его, звоните по телефонам: 8 (999)782−72−12, 8 (800)700−54−52 или 112.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:20 0
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Люди
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Тульская область

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