Крупный пожар на улице Джамбула в Туле: люди спускались с третьего этажа по одеялам

Сообщение о возгорании четырехэтажного частного здания в районе кольца на ул. Короленко поступило днем 2 февраля в 16.47.

Пожар в частном строении на улице Джамбула начался 2 февраля 2020 года.

На место происшествия незамедлительно выехали 6 пожарных расчетов. К моменту прибытия пожарных четвертый этаж был объят пламенем, огонь вырывался наружу. Через некоторое время пламя разгорелось еще сильнее - видимо, из-за того, что в запертое помещение попал кислород.

Очевидцы рассказали на месте, что возгорание началось в районе крыши. В момент пожара в здании находились люди. Некоторые спускались с третьего этажа по одеялам. Нескольким людям помогли эвакуироваться сотрудники звена газодымозащитной службы. По данным МЧС, было эвакуировано 10 человек.

Открытое горение ликвидировано в 18.01.

При пожаре никто не пострадал. В результате происшествия сгорела кровля по всей площади. Известно, что строение является частным домом, на первом и втором этажах расположена медицинская клиника.

Причина пожара устанавливается.

UPD: В связи с работой пожарных бригад улица Болдина перекрыта от дома №16 до следующего перекрестка. Возможны затруднения движения.