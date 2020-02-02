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Крупный пожар на улице Джамбула в Туле: люди спускались с третьего этажа по одеялам

Крупный пожар на улице Джамбула в Туле: люди спускались с третьего этажа по одеялам

Сообщение о возгорании четырехэтажного частного здания в районе кольца на ул. Короленко поступило днем 2 февраля в 16.47.

Пожар в частном строении на улице Джамбула начался 2 февраля 2020 года. 

На место происшествия незамедлительно выехали 6 пожарных расчетов. К моменту прибытия пожарных четвертый этаж был объят пламенем, огонь вырывался наружу. Через некоторое время пламя разгорелось еще сильнее - видимо, из-за того, что в запертое помещение попал кислород.

Очевидцы рассказали на месте, что возгорание началось в районе крыши. В момент пожара в здании находились люди. Некоторые спускались с третьего этажа по одеялам. Нескольким людям помогли эвакуироваться сотрудники звена газодымозащитной службы. По данным МЧС, было эвакуировано 10 человек.

Открытое горение ликвидировано в 18.01.

При пожаре никто не пострадал. В результате происшествия сгорела кровля по всей площади. Известно, что строение является частным домом, на первом и втором этажах расположена медицинская клиника.

Причина пожара устанавливается.

UPD: В связи с работой пожарных бригад улица Болдина перекрыта от дома №16 до следующего перекрестка. Возможны затруднения движения. 

 
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Пожар на ул. Джамбула, Фото: 1
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 2
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 3
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 4
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 5
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 6
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 7
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 8
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 9
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 10
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 11
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 12
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 13
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 14
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 15
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 16
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 17
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 18
Пожар на ул. Джамбула, Фото: 19
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:36 +5
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