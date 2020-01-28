В Туле наградили лучших спортсменов и тренеров 2019 года: фоторепортаж

28 января состоялось значимое для тульского спорта событие — в областной столице наградили лучших спортсменов и тренеров 2019 года. За своих фаворитов туляки голосовали онлайн на сайте Управления физической культуры и спорта администрации города. Затем лучших определяла конкурсная комиссия.

В этом году организаторы решили расширить число номинаций до 17. Для сравнения, в 2018 их было 11.

Имена победителей и лауреатов постоянно на слуху в Туле — эти люди прославляют наш регион за его пределами, регулярно возвращаясь домой со значимыми победами. Эти спортсмены и тренеры — гордость нашего города и области.

Поприветствовала участников торжественного мероприятия мэр города Ольга Слюсарева. Она отметила, что чемпионы рождаются в Туле.

- Еще свежо в моей памяти спортивное прошлое, поэтому я волнуюсь не меньше, чем номинанты конкурса. Каждая победа, каждое удачное выступление — это уже повод для праздника. Но сегодня особенный день — вам аплодирует весь город, весь регион. Я поздравляю всех, кто заслужил награды. Желаю всем спортсменам ­- и начинающим, и профессионалам — пусть каждому посчастливится услышать гимн своей страны. Ведь только в честь победителей звучит гимн, и поднимают флаг.

В номинации «За лучшую работу по внедрению и реализации ВФСК „ГТО“ в учреждении» стала Елена Гришина — учитель физкультуры ЦО № 18. При ее непосредственном участии в 2019 году в учреждении приступили к выполнению испытаний 74 человека. Обладателями золотых знаков «ГТО» стали 20 человек, серебряных — 29, бронзовых — 4 человека.

Лауреаты:

Ирина Кваскова — учитель физкультуры ЦО № 25. В 2019 году в учреждении приступили к выполнению испытаний 178 человек. Обладателями золотых знаков «ГТО» стали 50 человек, серебряных — 32, бронзовых — 8 человек.

— учитель физкультуры ЦО № 25. В 2019 году в учреждении приступили к выполнению испытаний 178 человек. Обладателями золотых знаков «ГТО» стали 50 человек, серебряных — 32, бронзовых — 8 человек. Наталья Пономарева — учитель физкультуры ЦО № 48. В 2019 году в учреждении приступили к выполнению испытаний 42 человека. Обладателями золотых знаков «ГТО» стали — 9 человек, серебряных — 6 человек, бронзовых — 3 человека.

«Отличником ГТО» стала Дарья Буравцова. Даша — ученица ЦО № 7. Имеет 1 спортивный разряд по легкой атлетике. Обладатель золотого знака «ГТО» 2 и 3 ступеней. Серебряный призер муниципального и регионального этапов летнего фестиваля, летнего многоборья ВФСК «ГТО».

Лауреаты:

Анна Герасимова, ученица ЦО № 31. Имеет 1 разряд по легкой атлетике. Обладатель золотого знака «ГТО» 3 и 4 ступеней. Призер летнего регионального этапа фестиваля и летнего многоборья «ГТО», член сборной Тулы на международных спортивных играх детей Городов-героев 2019 года, член сборной Тульской области на Всероссийском фестивале «ГТО» 2018 и 2019 г. г.

ученица ЦО № 31. Имеет 1 разряд по легкой атлетике. Обладатель золотого знака «ГТО» 3 и 4 ступеней. Призер летнего регионального этапа фестиваля и летнего многоборья «ГТО», член сборной Тулы на международных спортивных играх детей Городов-героев 2019 года, член сборной Тульской области на Всероссийском фестивале «ГТО» 2018 и 2019 г. г. Анна Быкова, ученица ЦО № 19. Имеет 3 спортивный разряд по плаванию. Обладатель золотого знака «ГТО» 1, 2 и 3 ступеней. Участница муниципального этапа летнего фестиваля «ГТО».

Лучшим спортивным проектом 2019 года стал проект фестивалей комплекса ГТО.

Фестивали ГТО проводятся в виде многоборья. В соревнованиях участвуют все возрастные категории с 6 до 70 лет и старше. Серия соревнований проводится в течение года.

Лауреаты:

«Город спорта» — бесплатная возможность совместных тренировок жителей города с квалифицированными тренерами.

— бесплатная возможность совместных тренировок жителей города с квалифицированными тренерами. «Мастера стилей» — программа открытых тренировок, мастер-классов и фестивалей по тематике уличного спорта по направлениям: общефизическая подготовка, воркаут, скейт, самокат, BMX.

Победителями номинации «За верность, преданность и долголетие» стали все три конкурсанта:

Юрий Тихонович Минин — слесарь по ремонту и эксплуатации спортивного оборудования МСШОР «Велосипедный спорт», мастер спорта СССР по велосипедному спорту. В течение 30 лет работал тренером по велосипедному спорту. За время тренерской работы подготовил 8 мастеров спорта СССР и 1 МСМК СССР, а также внес неоценимый вклад в подготовку спортивного инвентаря и оборудования таких великих спортсменов, как Сергей Копылов, Владимир Губенков и др. Стаж работы в отрасли физической культуры и спорта — 59 лет.

— слесарь по ремонту и эксплуатации спортивного оборудования МСШОР «Велосипедный спорт», мастер спорта СССР по велосипедному спорту. В течение 30 лет работал тренером по велосипедному спорту. За время тренерской работы подготовил 8 мастеров спорта СССР и 1 МСМК СССР, а также внес неоценимый вклад в подготовку спортивного инвентаря и оборудования таких великих спортсменов, как Сергей Копылов, Владимир Губенков и др. Стаж работы в отрасли физической культуры и спорта — 59 лет. Эмиль Терентьевич Пак — «Отличник физической культуры и спорта», судья Всероссийской категории по легкой атлетике, в качестве судьи обслуживал в 2006 году чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях в Москве, в 2013 году чемпионат мира по легкой атлетике в Москве, в 2013 году принял участие в судействе Всемирной летней универсиаде в Казани; признан лучшим судьей в 2012, 2017 годах. Стаж работы в отрасли физической культуры и спорта — 55 лет.

— «Отличник физической культуры и спорта», судья Всероссийской категории по легкой атлетике, в качестве судьи обслуживал в 2006 году чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях в Москве, в 2013 году чемпионат мира по легкой атлетике в Москве, в 2013 году принял участие в судействе Всемирной летней универсиаде в Казани; признан лучшим судьей в 2012, 2017 годах. Стаж работы в отрасли физической культуры и спорта — 55 лет. Николай Петрович Куприянов — тренер МСШОР «Юность» отделения самбо. Стаж работы в отрасли физической культуры и спорта — 52 года. За многолетнюю трудовую деятельность он подготовил большое количество спортсменов высокого класса: мастеров спорта СССР и РФ, кандидатов в мастера спорта, спортсменов массовых разрядов по самбо и дзюдо, победителей и призеров Всероссийских соревнований.

В номинации «Преодоление — лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями» победил Никита Леонов.

Лауреаты:

Максим Трунов — мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата России по плаванию, двукратный серебряный призер первенства России, победитель и двукратный призер Кубка России в различных дисциплинах, член юношеской сборной РФ.

— мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата России по плаванию, двукратный серебряный призер первенства России, победитель и двукратный призер Кубка России в различных дисциплинах, член юношеской сборной РФ. Артем Скотников — мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата России по плаванию, двукратный серебряный призер первенства России, победитель и двукратный призер Кубка России в различных дисциплинах, член юношеской сборной РФ.

Лучшей спортсменкой с ограниченными физическими возможностями стала Анна Панферова. Аня — КМС, выполнила норматив МС, трехкратный победитель чемпионата и первенства России по лыжным гонкам и биатлону, многократный победитель и призер Кубка мира в различных дисциплинах, член юношеской сборной РФ.

Лауреаты:

Анна Меркулова — мастер спорта России, неоднократный победитель первенства России по легкой атлетике, неоднократный серебряный призер чемпионата России, серебряный призер Кубка России в различных дисциплинах, член юношеской сборной команды России.

— мастер спорта России, неоднократный победитель первенства России по легкой атлетике, неоднократный серебряный призер чемпионата России, серебряный призер Кубка России в различных дисциплинах, член юношеской сборной команды России. Евгения Цахилова — мастер спорта России, двукратный победитель чемпионата России по велоспорту-тандем-трек, победитель чемпионат России по велоспорту-тандем-шоссе, член сборной команды РФ.

Лучшим тренером по подготовке спортсменов с ограниченными физическими возможностями стал Валерий Кобзаренко.

Валерий Николаевич — тренер Центра адаптивного спорта Тульской области. В 2019 году его воспитанница Цахилова Евгения стала абсолютной победительницей в чемпионате России по велоспорту-тандем-шоссе и чемпионате России по велоспорту-тандем-шоссе.

Лауреаты:

Олег Белошенко — тренер Центра адаптивного спорта Тульской области. Под его руководством команда спортсменов стала неоднократными призерами чемпионата и первенства России по голболу, чемпионата Европы по голболу, чемпионата и первенства России по торболу в 2019 году.

тренер Центра адаптивного спорта Тульской области. Под его руководством команда спортсменов стала неоднократными призерами чемпионата и первенства России по голболу, чемпионата Европы по голболу, чемпионата и первенства России по торболу в 2019 году. Галина Мельникова — тренер Центра адаптивного спорта Тульской области. В 2019 году под ее руководством Анна Меркулова стала многократным призером чемпионата России и многократным победителем первенства России по легкой атлетике.

Лучшим спортсменом в номинации «Спортивная надежда по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр» стал Арсений Цынов — КМС по шашкам, член сборной России, двукратный призер юношеского чемпионата мира (до 14 лет), победитель лично-командного чемпионата мира по шашкам-64 среди молодежи и др.

Лауреаты:

Денис Осин — КМС по шашкам, член сборной России, трехкратный серебряный призер первенства Европы по русским шашкам. В 2019 году ему присвоено звание «Юное дарование города-героя Тулы».

— КМС по шашкам, член сборной России, трехкратный серебряный призер первенства Европы по русским шашкам. В 2019 году ему присвоено звание «Юное дарование города-героя Тулы». Мурад Гиясов — КМС по тайскому боксу, КМС по кикбоксингу, член сборной России, победитель первенства России по кикбоксингу в разделе К-1, бронзовый призер первенства Европы по тайскому боксу, бронзовый призер первенства Европы по кикбоксингу.

Лучшая спортсменка в номинации «Спортивная надежда по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»– Елена Алленова — КМС по самбо, член сборной команды России по самбо, серебряный призер первенства мира. В 2019 году присвоено звание «Юное дарование города-героя Тулы».

Лауреаты:

Софья Котенева — КМС по акробатическому рок-н-роллу, бронзовый призер первенства ЦФО 2019 г., финалист Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу. В 2018 году присвоено звание «Юное дарование города-героя Тулы».

— КМС по акробатическому рок-н-роллу, бронзовый призер первенства ЦФО 2019 г., финалист Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу. В 2018 году присвоено звание «Юное дарование города-героя Тулы». Елена Порхун — КМС по спортивному ориентированию, член сборной России по спортивному ориентированию, серебряный призер первенства Европы среди юношей и девушек 2019 г., победитель первенства России. В 2018 году присвоено звание «Юное дарование города-героя Тулы».

Команда по эстафетному бегу признана лучшей в номинации «Олимпийская надежда». Степан Азаров, Иван Костриков, Леонид Жуков и Яков Никулин заняли первое место в первенстве ЦФО среди юношей и девушек до 18 лет в эстафетном беге 4×100 м. и др.

Лауреаты:

Егор Кондрашин — КМС по велосипедному спорту, член сборной России, бронзовый призер IX Всероссийской летней Спартакиады учащихся России.

— КМС по велосипедному спорту, член сборной России, бронзовый призер IX Всероссийской летней Спартакиады учащихся России. Антон Свиридов — КМС по боксу, член сборной Тульской области, победитель первенства Тульской области, серебряный призер первенства ЦФО по боксу среди юношей 15−16 лет 2019 года.

Лучшей спортсменкой в номинации «Олимпийская надежда» стала Евгения Миронова — МС по велосипедному спорту, член сборной России, бронзовый призер IX Всероссийской летней Спартакиады учащихся России и первенства России среди юниорок 2019 года.

Лауреаты:

Екатерина Быкова — КМС по боксу, бронзовый призер первенства России среди юношей и девушек, победитель первенства ЦФО 2019 года, входит в состав сборной команды Тульской области по боксу.

— КМС по боксу, бронзовый призер первенства России среди юношей и девушек, победитель первенства ЦФО 2019 года, входит в состав сборной команды Тульской области по боксу. Валерия Беккер — 1 спортивный разряд по спортивной гимнастике, член сборной Тульской области, многократный призер Спартакиады учащихся России (отборочные соревнования), победитель и серебряный призер Всероссийских соревнований.

Лучшим тренером по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр, стал Никита Мошаров — тренер СШОР «Юность» отделения пауэрлифтинга.

Лауреаты:

Сергей Власов — тренер СШ «Металлург» отделения самбо, мастер спорта Советского Союза по борьбе самбо, четырехкратный чемпион мира среди мастеров.

— тренер СШ «Металлург» отделения самбо, мастер спорта Советского Союза по борьбе самбо, четырехкратный чемпион мира среди мастеров. Борис Оксман — тренер СШОР «Юность» отделения шашек, заслуженный тренер России, награжден Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Лучшим спортсменом по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр, стал Антон Суровцев — МС международного класса по самбо, член сборной Тульской области, бронзовый призер первенства России.

Лауреаты:

Никита Ефимов — КМС по пауэрлифтингу, выполнил норматив МС России , член сборной команды РФ по пауэрлифтингу, серебряный призер первенства Европы по классическому жиму лежа.

— КМС по пауэрлифтингу, выполнил , член сборной команды РФ по пауэрлифтингу, серебряный призер первенства Европы по классическому жиму лежа. Артур Вартеванян — МС по рукопашному бою, в 2019 году выполнил норматив МС международного класса, является членом сборной России, серебряный призер чемпионата мира в разделе «Самооборона», победитель первенства мира 2019 года.

Лучшей спортсменкой по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр, стала Екатерина Сазонова — МС по самбо, МС по дзюдо, член сборной России, серебряный призер первенства России среди юниоров и юниорок по самбо и чемпионата России по спортивному и боевому самбо.

Лауреаты:

Олеся Лукина — КМС по пауэрлифтингу, выполнила норматив МС, член сборной России, победитель первенства Европы по классическому жиму лежа, бронзовый призер первенства России (жим) среди юношей и девушек 14−18 лет, юниоров и юниорок 19−23 лет и др.

— КМС по пауэрлифтингу, выполнила норматив МС, член сборной России, победитель первенства Европы по классическому жиму лежа, бронзовый призер первенства России (жим) среди юношей и девушек 14−18 лет, юниоров и юниорок 19−23 лет и др. Наталья Бабинцева — МС по кикбоксингу, МС по тайскому боксу, член сборной России, серебряный призер Кубка России, чемпионата и первенства России по тайскому боксу, бронзовый призер Кубка мира по кикбоксингу 2019 года.

Лучшим тренером по олимпийским видам спорта назван Андрей Кузнецов — тренер СШОР «Легкая атлетика». В 2019 году его воспитанники стали серебряными призерами первенства России в различных дисциплинах и первенствах ЦФО.

Лауреаты:

Марина Назарова — заслуженный тренер России по спортивной гимнастике. В 2019 году ее воспитанница Ирина Комнова стала победительницей (в составе команды России) и серебряным призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля по спортивной гимнастике.

— заслуженный тренер России по спортивной гимнастике. В 2019 году ее воспитанница Ирина Комнова стала победительницей (в составе команды России) и серебряным призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля по спортивной гимнастике. Татьяна Макарова — тренер высшей квалификационной категории, имеет звание «Мастер спорта России международного класса» по велоспорту на треке. За 2019 год подготовила победителей и призеров первенства, чемпионата и Кубка России, первенства Европы среди андеров, международных соревнований.

Лучшей спортсменкой по олимпийским видам спорта стала Ксения Андреева — МС международного класса по велосипедному спорту, член сборной России, двукратный победитель Кубка России в различных дисциплинах.

Лауреаты:

Ирина Комнова — КМС по спортивной гимнастике, член молодежной сборной России, финалист первенства России 2019 года, победитель и серебряный призер Европейского юношеского фестиваля.

— КМС по спортивной гимнастике, член молодежной сборной России, финалист первенства России 2019 года, победитель и серебряный призер Европейского юношеского фестиваля. Екатерина Гниденко — МС международного класса по велосипедному спорту, член сборной России, серебряный призер чемпионата России, серебряный призер 1-го этапа Кубка мира, победитель международных соревнований «Гран-При Минска».

Лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта стал Даниил Комков — МС международного класса по велосипедному спорту, член сборной России, серебряный призер чемпионата России.

Лауреаты:

Владислав Шемулинкин — КМС по легкой атлетике, член сборной России, победитель Спартакиады учащихся России и серебряный призер первенства России в беге на 200 м в 2019 году.

— КМС по легкой атлетике, член сборной России, победитель Спартакиады учащихся России и серебряный призер первенства России в беге на 200 м в 2019 году. Иван Неляпенко — МС по тяжелой атлетике, член сборной РФ по тяжелой атлетике, бронзовый призер первенства России 2019 года.

Герои мероприятия поделились с корреспондентом Myslo эмоциями от победы в этом конкурсе.

Даниил Комков:

- Я уже порядка 10 лет занимаюсь велоспортом. Участвовал и в прошлом году в конкурсе «Спортсмен года», надеялся на победу, но тогда не получилось. Я очень рад и горд получить такую награду. Хорошо, что в нашем городе стали проводить подобные мероприятия. Это очень мотивирует спортсменов. В 2019 году наша команда выполнила очень много сверхзадач. Мы ставили целью занять призовые места на чемпионате Европы, с чем успешно и справились. Мы стали участниками этапами Кубка мира, что тоже немаловажно.

Моя задача в этом году — занять призовое место на чемпионате Европы 2020 года и поучаствовать в чемпионате мира.

Яков Никулин (на фото — третий слева):

- Очень рад, что мы победили. В душе я верил, что наша команда займет первое место. К этому мы шли очень долго, упорным трудом. Занимали все пьедесталы на соревнованиях. Хочу сказать большое спасибо нашим тренерам, которые нас всегда поддерживают — Вячеслав Маринов и Геннадий Бакин.

Скоро мы уезжаем на первенство России до 18 лет в Чебоксары. Я получил травму, но «подлатал» себя. Надо показывать личные результаты.

В следующем году тоже неплохо было бы оказаться в победителях конкурса «Спортсмен года»!