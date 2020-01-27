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Тулякам предлагают записать песни для шествия «Бессмертного полка»
Фото из архива MySlo

Тулякам предлагают записать песни для шествия «Бессмертного полка»

В день 75-летия Великой Победы «Бессмертный полк» пройдёт по Туле уже в восьмой раз.

Координаторы проекта «Бессмертный полк» в Тульской области предлагают жителям внести свой вклад в создание праздничной, душевной атмосферы в день 75-летия Великой Победы, 9 мая 2020 года.

Туляки смогут записать песни, которые прозвучат во время шествия «Бессмертного полка». В этом году акция состоится в Тульской области уже в восьмой раз.

Полный список песен для исполнения, а также технические требования к аудиозаписям можно найти здесь. Присылайте свои записи на электронную почту: polk@71region.ru

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