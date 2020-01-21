Тулячка устроила в Калуге наркоманский притон

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В Калуге местный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летней тулячки. Женщину обвиняли в содержании притона группой лиц по предварительному сговору.

В ходе судебного следствия установлено, что в 2016 году тулячка сожительствовала с ранее судимым мужчиной, мать которого арендовала ему жилье в одном из общежитий. Договорившись с ним, женщина организовала в этой квартире притон для наркоманов.

«Взамен за предоставление комнаты потребители наркотических средств делились с ними синтетическим наркотиком «скорость», который они употребляли путем введения инъекций внутривенно. В судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала частично, в содеянном раскаялась», - сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Подсудимую признали виновной и назначили ей 3 года исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.