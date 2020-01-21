новости
новости
Регистрация
Тулячка устроила в Калуге наркоманский притон
Изображение RenoBeranger с сайта Pixabay

Тулячка устроила в Калуге наркоманский притон

Вместо квартплаты женщине «платили» наркотиком.

В Калуге местный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летней тулячки. Женщину обвиняли в содержании притона группой лиц по предварительному сговору. 
 
В ходе судебного следствия установлено, что в 2016 году тулячка сожительствовала с ранее судимым мужчиной, мать которого арендовала ему жилье в одном из общежитий. Договорившись с ним, женщина организовала в этой квартире притон для наркоманов. 
 
«Взамен за предоставление комнаты потребители наркотических средств делились с ними синтетическим наркотиком «скорость», который они употребляли путем введения инъекций внутривенно. В судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала частично, в содеянном раскаялась», - сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.
 
Подсудимую признали виновной и назначили ей 3 года исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:17 +1
Другие статьи по темам
Событие
притоннаркотикиприговор
Место
КалугаТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Продажа автовокзала в Алексине: продаются только торговые помещения
Продажа автовокзала в Алексине: продаются только торговые помещения
Рейд ГИБДД: в Туле будут ловить пешеходов-нарушителей
Рейд ГИБДД: в Туле будут ловить пешеходов-нарушителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.