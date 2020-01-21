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На ул. Кутузова в Туле пожарные спасли мужчину

На ул. Кутузова в Туле пожарные спасли мужчину

По имеющейся на настоящее время информации, источник возгорания находился на кухне.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 21 января в доме № 124 по ул. Кутузова в Туле произошло возгорание. К моменту приезда на место огнеборцев из окна квартиры на втором этаже шел дым.
 
Чтобы проникнуть в жилище, пожарным пришлось вскрывать дверь. Внутри они обнаружили хозяина квартиры, которого вывели на свежий воздух.
 
По имеющейся на настоящее время информации, источник возгорания находился на кухонной плите. Предполагается, что пострадавший решил приготовить себе еду и забыл про нее, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине вызвали скорую, но он отказался от помощи медиков.
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На ул. Кутузова в Туле пожарные спасли мужчину, Фото: 1
На ул. Кутузова в Туле пожарные спасли мужчину, Фото: 2
На ул. Кутузова в Туле пожарные спасли мужчину, Фото: 3
На ул. Кутузова в Туле пожарные спасли мужчину, Фото: 4
На ул. Кутузова в Туле пожарные спасли мужчину, Фото: 5
На ул. Кутузова в Туле пожарные спасли мужчину, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:01 +2
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