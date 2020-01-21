Главный тульский следователь о бойне в Алексине: «Считаю, есть основания говорить об умышленном убийстве»

Напомним, днем 10 ноября на окраине одной из деревень Алексинского района, что в 2-3 км от райцентра, прозвучали выстрелы . Позднее стало известно, что там произошел конфликт между группой местных спортсменов, 23-летним алексинцем Романом и его 28-летним братом, полицейским-стажером Станиславом. В ходе потасовки последний застрелил одного противника, а второго серьезно ранил. Ход расследования прокомментировал руководитель СУ СК РФ по Тульской области:

– Преступление было совершено за пределами службы, в свободное время, на почве личных неприязненных взаимоотношений между двумя лицами и группой лиц с другой стороны. Интенсивный этап следствия уже завершен, но еще не все результаты экспертиз получены. Надо понимать, что в этом инциденте участвовало много людей. У каждого свои особенности и мировоззрение, далеко не все законопослушные и не очень хотели давать показания. Приходилось некоторые детали произошедшего восстанавливать, в том числе и с помощью баллистики. Я считаю, что была проведена очень хорошая работа.

По словам Старикова, на предварительном этапе следствие считает, что есть основания для предъявления стрелку обвинения по статье «Умышленное убийство», поскольку использовалось огнестрельное оружие. У подозреваемого есть аргументы, почему он так сделал, и они проверяются.

«Я думаю, после проведения межведомственной консультации с коллегами из прокуратуры мы будем принимать решение о возбуждении дела и предъявлении обвинения», – заключил руководитель СУ СК РФ по Тульской области.