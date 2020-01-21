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Главный тульский следователь о бойне в Алексине: «Считаю, есть основания говорить об умышленном убийстве»

Главный тульский следователь о бойне в Алексине: «Считаю, есть основания говорить об умышленном убийстве»

Об этом Александр Стариков заявил в ходе пресс-конференции.

Напомним, днем 10 ноября на окраине одной из деревень Алексинского района, что в 2-3 км от райцентра, прозвучали выстрелы. Позднее стало известно, что там произошел конфликт между группой местных спортсменов, 23-летним алексинцем Романом и его 28-летним братом, полицейским-стажером Станиславом. В ходе потасовки последний застрелил одного противника, а второго серьезно ранил. Ход расследования прокомментировал руководитель СУ СК РФ по Тульской области:
 
– Преступление было совершено за пределами службы, в свободное время, на почве личных неприязненных взаимоотношений между двумя лицами и группой лиц с другой стороны. Интенсивный этап следствия уже завершен, но еще не все результаты экспертиз получены. Надо понимать, что в этом инциденте участвовало много людей. У каждого свои особенности и мировоззрение, далеко не все законопослушные и не очень хотели давать показания. Приходилось некоторые детали произошедшего восстанавливать, в том числе и с помощью баллистики. Я считаю, что была проведена очень хорошая работа. 
 
По словам Старикова, на предварительном этапе следствие считает, что есть основания для предъявления стрелку обвинения по статье «Умышленное убийство», поскольку использовалось огнестрельное оружие. У подозреваемого есть аргументы, почему он так сделал, и они проверяются.  
 
«Я думаю, после проведения межведомственной консультации с коллегами из прокуратуры мы будем принимать решение о возбуждении дела и предъявлении обвинения», – заключил руководитель СУ СК РФ по Тульской области.
 
 
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:39 +4
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