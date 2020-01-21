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Стали известны финалисты тульского рок-фестиваля «Молотняк-2020»
Фото из архива Myslo.

Стали известны финалисты тульского рок-фестиваля «Молотняк-2020»

20 января жюри определило состав тульских молодых исполнителей, которые выступят на фестивале 16 февраля. Самым юным участникам нет и 16 лет.

В этом году в финал вышли восемь групп:

  • dantin
  • Gold_Kafel
  • KNIVESOUT
  • ORANGE KEEP
  • River Bridge
  • ВЫКЛЮЧИ СВЕТ
  • Мокрый Вилли
  • ЧумнойDоктор

16 февраля они выступят на сцене клуба Backstage и представят музыку самых разных стилей от лирического рока до панка и металла. Начало в 16.00.

На финальном концерте большое музыкальное жюри определит победителей, а зрители традиционно выберут, кому достанется «Приз зрительских симпатий».

 

Легендарный фестиваль молодых рок-групп «Молотняк» проводится в Туле с 2003 года. После пятилетнего затишья он вновь соберет на своей площадке молодых тульских рокеров, желающих заявить о себе. За всю историю в фестивале «Молотняк» поучаствовало более 350 групп самых различных стилей от лирического рока до панка и металла. Фестиваль «Молотняк» выпустил много успешных и талантливых музыкантов, которые играют в разных музыкальных коллективах.

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сегодня, в 16:15 0
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Место
Тулаклуб Backstage

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