Стали известны финалисты тульского рок-фестиваля «Молотняк-2020»

Фото из архива Myslo.

20 января жюри определило состав тульских молодых исполнителей, которые выступят на фестивале 16 февраля. Самым юным участникам нет и 16 лет.

В этом году в финал вышли восемь групп:

dantin

Gold_Kafel

KNIVESOUT

ORANGE KEEP

River Bridge

ВЫКЛЮЧИ СВЕТ

Мокрый Вилли

ЧумнойDоктор

16 февраля они выступят на сцене клуба Backstage и представят музыку самых разных стилей от лирического рока до панка и металла. Начало в 16.00.

На финальном концерте большое музыкальное жюри определит победителей, а зрители традиционно выберут, кому достанется «Приз зрительских симпатий».

Легендарный фестиваль молодых рок-групп «Молотняк» проводится в Туле с 2003 года. После пятилетнего затишья он вновь соберет на своей площадке молодых тульских рокеров, желающих заявить о себе. За всю историю в фестивале «Молотняк» поучаствовало более 350 групп самых различных стилей от лирического рока до панка и металла. Фестиваль «Молотняк» выпустил много успешных и талантливых музыкантов, которые играют в разных музыкальных коллективах.