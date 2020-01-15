В Суворове организаторы незаконной миграции получили реальные сроки

В Суворове суд вынес приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. На скамью подсудимых попали генеральный директор одной из тульских коммерческих фирм и иностранный гражданин.

Как установили следствие и суд, мужчины вступили в сговор и с января по апрель 2019 года организовали незаконное пребывание в РФ пяти граждан республики Узбекистан. Иностранцам предоставили в медицинском учреждении помещение для постоянного пребывания и обеспечили им работу по ремонту в больнице, за что получали регулярный доход.

«С учетом собранных по уголовному делу доказательств, позиции государственного обвинителя суд признал фигурантов уголовного дела виновными в совершении инкриминируемого им преступления», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Директору коммерческой фирмы назначено 2 года колонии, а его соучастнику — 1,5 года. Оба будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима.