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В Суворове организаторы незаконной миграции получили реальные сроки

В Суворове организаторы незаконной миграции получили реальные сроки

Пять граждан Республики Узбекистан жили в больнице, которую ремонтировали.

В Суворове суд вынес приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. На скамью подсудимых попали генеральный директор одной из тульских коммерческих фирм и иностранный гражданин.
 
Как установили следствие и суд, мужчины вступили в сговор и с января по апрель 2019 года организовали незаконное пребывание в РФ пяти граждан республики Узбекистан. Иностранцам предоставили в медицинском учреждении помещение для постоянного пребывания и обеспечили им работу по ремонту в больнице, за что получали регулярный доход.
 
«С учетом собранных по уголовному делу доказательств, позиции государственного обвинителя суд признал фигурантов уголовного дела виновными в совершении инкриминируемого им преступления», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Директору коммерческой фирмы назначено 2 года колонии, а его соучастнику — 1,5 года. Оба будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:01 +4
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Место
Тульская областьСуворовский район

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