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Звезда волейбола тулячка Татьяна Кошелева завершила сезон в Китае
Фото: @kosheleva11.

Звезда волейбола тулячка Татьяна Кошелева завершила сезон в Китае

Команда «Гуандун Эвергранд» заняла четвертое место в чемпионате.

Звезда волейбола тулячка Татьяна Кошелева завершила сезон в Китае. Об этом известная спортсменка написала на своей страничке в Instagram. Отметим, что по итогам сезона команда «Гуандун Эвергранд», за которую выступала наша землячка, заняла четвертое место.

– Этот сезон был самым непредсказуемым и самым стремительным в моей карьере! Скорость наших передвижений порой достигала максимума, а фраза «Я не помню, какой сегодня день» отлично описывает мое состояние.

Каждый спортивный сезон легионера — это большой труд. Новая страна, новый менталитет, новые мотивации и задачи… И каждый спортсмен знает, что это время его спортивной жизни, его задачи на данный момент, его вклад и результат. Каждый прожитый здесь день, ситуации и полученный опыт — это мое преимущество!

Я хочу поблагодарить мою команду, руководство клуба и всех болельщиков за все, через что мы прошли вместе. Нас разделял языковой барьер, но это не мешало нам становиться одним целым на площадке.

В моей памяти навсегда останутся яркие и радостные моменты побед. И как говорил Конфуций, выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Благодарю тебя за всё, удивительный и потрясающий Китай! — написала Татьяна.

Напомним, Кошелева подписала контракт с китайским клубом сроком на один сезон. До этого спортсменка играла в итальянской команде «Скандиччи», а перед этим выступала за бразильский клуб «Рексона-Сеск».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:55 +2
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