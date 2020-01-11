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В Щекинском районе после заноса фура полностью перекрыла дорогу

В Щекинском районе после заноса фура полностью перекрыла дорогу

Сотрудниками ГИБДД организован альтернативный объезд места происшествия.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, на автодороге «Захаровка – Советск» в Щекинском районе произошло ДТП с участием грузовой фуры.

Длинномер занесло на заснеженной дороге, после чего машина полностью перекрыла проезд в обе стороны. Сотрудники ГИБДД организовали альтернативный объезд места происшествия, для ликвидации последствий ДТП на место выехала тяжёлая спецтехника. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 17:08 +5
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