В Щекинском районе после заноса фура полностью перекрыла дорогу

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, на автодороге «Захаровка – Советск» в Щекинском районе произошло ДТП с участием грузовой фуры.

Длинномер занесло на заснеженной дороге, после чего машина полностью перекрыла проезд в обе стороны. Сотрудники ГИБДД организовали альтернативный объезд места происшествия, для ликвидации последствий ДТП на место выехала тяжёлая спецтехника. По предварительным данным, никто не пострадал.