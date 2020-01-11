Электроснабжение в Ясногорске полностью восстановлено

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На проведение ремонтных работ специалистам понадобилось чуть больше часа.

Напомним, в 15.20 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение об отключении электроснабжения в 723 домах Ясногорска.

На месте работала аварийно-восстановительная бригада Ясногорского РЭС и оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона. Электроснабжение полностью восстановлено, на это ушло чуть больше часа.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.