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Электроснабжение в Ясногорске полностью восстановлено
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Электроснабжение в Ясногорске полностью восстановлено

На проведение ремонтных работ специалистам понадобилось чуть больше часа.

Напомним, в 15.20 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение об отключении электроснабжения в 723 домах Ясногорска.

На месте работала аварийно-восстановительная бригада Ясногорского РЭС и оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона. Электроснабжение полностью восстановлено, на это ушло чуть больше часа.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 17:01 +4
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