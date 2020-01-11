В Пензе задержали наркоторговцев из Тульской области

Мужчина и женщина длительное время находились в разработке оперативников тульского УКОН.

Сотрудники УКОН УМВД по Тульской области располагали оперативной информацией, что 33-летний уроженец города Костромы и 32-летняя тулячка причастны к незаконному сбыту наркотиков через «закладки». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наркополицейские выяснили, что подельники решили расширить свой незаконный бизнес и перебрались в Пензу. Тульские правоохранители установили новое место проживания сбытчиков и передали информацию пензенским коллегам.

Злоумышленников задержали. Из незаконного оборота изъято более двух килограммов наркотиков. Возбуждено и расследуется уголовное дело.