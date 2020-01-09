Тулячки успешно выступили на соревнованиях по спортивному ориентированию «Легенды Крыма»

Фото предоставлено Федерацией спортивного ориентирования Тульской области.

С 3 по 9 января 2020 года в Алуште прошли Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Легенды Крыма».

В турнире приняли участие около 400 спортсменов из более чем 30 регионов страны.

На соревнованиях удачно выступили представительницы команды Тульской области Елена Порхун и Анна Сафронова. Елена в своей возрастной категории Ж-16 завоевала четыре медали: золотую («Кросс-классика») и три бронзовых («Кросс-лонг», «Кросс-выбор» и «Кросс-спринт»).

Как сообщает Федерация спортивного ориентирования Тульской области, прошлогодняя юниорка Анна Сафронова с переходом во взрослую команду продолжает радовать высокими результатами. Девушка заняла первое место в дисциплине «Кросс-лонг» и второе — в «Кросс-лонг общий старт».