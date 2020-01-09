новости
новости
Регистрация
Тулячки успешно выступили на соревнованиях по спортивному ориентированию «Легенды Крыма»
Фото предоставлено Федерацией спортивного ориентирования Тульской области.

Тулячки успешно выступили на соревнованиях по спортивному ориентированию «Легенды Крыма»

Поздравляем Елену Порхун и Анну Сафронову!

С 3 по 9 января 2020 года в Алуште прошли Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Легенды Крыма».

В турнире приняли участие около 400 спортсменов из более чем 30 регионов страны.

На соревнованиях удачно выступили представительницы команды Тульской области Елена Порхун и Анна Сафронова. Елена в своей возрастной категории Ж-16 завоевала четыре медали: золотую («Кросс-классика») и три бронзовых («Кросс-лонг», «Кросс-выбор» и «Кросс-спринт»).

Как сообщает Федерация спортивного ориентирования Тульской области, прошлогодняя юниорка Анна Сафронова с переходом во взрослую команду продолжает радовать высокими результатами. Девушка заняла первое место в дисциплине «Кросс-лонг» и второе — в «Кросс-лонг общий старт».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:26 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
спортивное ориентированиемедали

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области полиция изъяла у дилеров 8 кг наркотиков
В Тульской области полиция изъяла у дилеров 8 кг наркотиков
Пострадавшая в жутком ДТП на ул. Октябрьской девушка находится в больнице в тяжелом состоянии
Пострадавшая в жутком ДТП на ул. Октябрьской девушка находится в больнице в тяжелом состоянии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.