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В Тульской области из магазинов изъято 23 партии снюса

В Тульской области из магазинов изъято 23 партии снюса

Если вы увидели такую продукцию в продаже, необходимо сообщить в Управление Роспотребнадзора по Тульской области или его территориальные отделы.

В связи с поручением правительства РФ, Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверяет соблюдение требований к обороту пищевой некурительной никотинсодержащей продукции.

С целью выявления и пресечения оборота никотинсодержащей продукции ведомство проверено 828 организаций торговли и общественного питания, реализующих пищевую и табачную продукцию. На 7 объектах выявлены факты реализации никотинсодержащих жевательных смесей отечественного и импортного производства без документов, подтверждающих их безопаснность. Из оборота изъято 23 партии опасной продукции – 43 упаковки, возбуждено 8 дел об административном правонарушении по ч.2.ст.14.43 КоАП РФ.

Кроме того, Управлением проводится работа по выявлению сайтов, предлагающих к продаже дистанционным способом никотинсодержащую продукцию и снюс, выявлено 17 сайтов, по 13 подготовлены иски в суд о признании информации, распространение которой запрещено на территории РФ, незаконной, с целью их дальнейшей блокировки, 9 исков рассмотрены судами, требования Управления удовлетворены.

Мероприятия по контролю продолжаются и будут проводиться и в праздничные дни, сообщает пресс-служба ведомства.

 

Если вы увидели такую продукцию в продаже, необходимо сообщить в Управление Роспотребнадзора по Тульской области или его территориальные отделы о точках реализации данной продукции, указав следующую информацию:

  • наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя,

  • адрес места реализации данного товара,

  • наименование товара.

Контактные телефоны:

В выходные и праздничные дни: 8 (4872) – 37-28-79

В рабочие дни:

Управление Роспотребнадзора по Тульской области:
8(4872) 37-39-71, 37-39-01, 37-13-94, 55-55-50;

Алексинский территориальный отдел: 8(48753)4-09-07;

Ефремовский территориальный отдел: 8(48741) 6-31-81;

Новомосковский территориальный отдел: 8(48762)6-42-06;

Щекинский территориальный отдел: 8(48751)5-89-95, 8(48755)5-23-83.

 


 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:07 +3
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