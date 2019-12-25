В Туле машина сбила велосипедиста-курьера с едой

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 25 декабря на пересечении ул. Лейтейзена и ул. Революции в Туле легковушка Toyota сбила велосипедиста-курьера из сервиса по доставке еды.



По словам водителя автомобиля, она следовала вверх по ул. Лейтейзена, когда пешеходный переход начал наискосок пересекать велосипедист с желтой термосумкой за спиной. По ее мнению, молодой человек на двухколесном транспортном средстве двигался достаточно быстро.



В свою очередь, велосипедист считает, что не виноват в ДТП, так как легковушка сбила его на пешеходном переходе и, даже если бы он спешился, как того требуют ПДД, это могло привести к серьезным травмам, так как часть удара принял на себя велосипед.



К счастью, в дорожно-транспортном происшествии обошлось без серьезно пострадавших. На момент приезда корреспондента курьер мог самостоятельно передвигаться пешком. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

