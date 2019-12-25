новости
новости
Регистрация
В Туле машина сбила велосипедиста-курьера с едой

В Туле машина сбила велосипедиста-курьера с едой

ДТП произошло на ул. Лейтейзена.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 25 декабря на пересечении ул. Лейтейзена и ул. Революции в Туле легковушка Toyota сбила велосипедиста-курьера из сервиса по доставке еды.

По словам водителя автомобиля, она следовала вверх по ул. Лейтейзена, когда пешеходный переход начал наискосок пересекать велосипедист с желтой термосумкой за спиной. По ее мнению, молодой человек на двухколесном транспортном средстве двигался достаточно быстро.


В свою очередь, велосипедист считает, что не виноват в ДТП, так как легковушка сбила его на пешеходном переходе и, даже если бы он спешился, как того требуют ПДД, это могло привести к серьезным травмам, так как часть удара принял на себя велосипед.

К счастью, в дорожно-транспортном происшествии обошлось без серьезно пострадавших. На момент приезда корреспондента курьер мог самостоятельно передвигаться пешком. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 

Галерея
В Туле машина сбила велосипедиста-курьера с едой, Фото: 1
В Туле машина сбила велосипедиста-курьера с едой, Фото: 2
В Туле машина сбила велосипедиста-курьера с едой, Фото: 3
В Туле машина сбила велосипедиста-курьера с едой, Фото: 4
В Туле машина сбила велосипедиста-курьера с едой, Фото: 5
В Туле машина сбила велосипедиста-курьера с едой, Фото: 6
В Туле машина сбила велосипедиста-курьера с едой, Фото: 7
В Туле машина сбила велосипедиста-курьера с едой, Фото: 8
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 23:23 +6
Другие статьи по темам
Событие
сбили велосипедистадтпнаезд на велосипедиста
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Богородицке 20-летний парень до смерти избил своего знакомого
В Богородицке 20-летний парень до смерти избил своего знакомого
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.