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На ул. Металлургов в Туле сгорела малолитражка
Фото: vk.com/tulazest

На ул. Металлургов в Туле сгорела малолитражка

Пожар произошел в ночь на 19 декабря.

Рядом с домом № 45-Б на ул. Металлургов в Туле сгорела припаркованная «Ока». Сообщение о происшествии поступило в региональное МЧС поздно ночью 19 декабря, после чего на место немедленно направили два пожарных расчета.

К моменту их приезда малолитражка полыхала открытым пламенем. Пожарные справились с огнем за несколько минут, но от машины мало что осталось. Информации о пострадавших нет, причину возгорания предстоит установить специалистам.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:18 0
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