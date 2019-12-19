На ул. Металлургов в Туле сгорела малолитражка

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Рядом с домом № 45-Б на ул. Металлургов в Туле сгорела припаркованная «Ока». Сообщение о происшествии поступило в региональное МЧС поздно ночью 19 декабря, после чего на место немедленно направили два пожарных расчета.

К моменту их приезда малолитражка полыхала открытым пламенем. Пожарные справились с огнем за несколько минут, но от машины мало что осталось. Информации о пострадавших нет, причину возгорания предстоит установить специалистам.



