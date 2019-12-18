В Туле монтёр украл уличный фонарь

В Туле полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в совершении необычной кражи. Как уточняет пресс-служба УМВД России по Тульской области, 29-летний мужчина, работая монтёром, имел доступ к осветительным мачтам, установленным в городе.

Пользуясь этим, он снял и украл светодиодный фонарь наружного освещения. Злоумышленник пояснил, что собирался использовать фонарь в быту. Ранее судимый мужчина может быть причастен к целому ряду краж на территории Тулы. Проводится проверка.