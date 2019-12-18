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В Щекинском районе из-за корабельного оборудования разрушаются очистные сооружения
Фото: пресс-служба ОНФ по Тульской области

В Щекинском районе из-за корабельного оборудования разрушаются очистные сооружения

Насосная станция, построенная в 2013 году, до сих пор не запущена.

Представители Общероссийского народного фронта в Тульской области обратились в прокуратуру и администрацию Щекинского района с просьбой разобраться, почему не запущены в эксплуатацию новые очистные сооружения, построенные шесть лет назад в селе Карамышево, на берегу реки Солова.

Местные жители пытались самостоятельно прояснить ситуацию, но им это не удалось. Жители Карамышево показали ангар, в котором установлено очистное оборудование, которое стоит нетронутым. Полы в ангаре начали прогнивать, кровля разрушается, с канализационных люков исчезли металлические крышки.

Карамышевцы показали общественникам недействующие коллекторы и ручей с канализационными стоками, который течет от центральной улицы села в непосредственной близости от домов и огородов. Вода в ручье – мутная, белесая, имеет неприятный запах. Жители обеспокоены тем, что сток попадает в Солову, а затем в Упу и Оку.  

В воде в четыре раза превышено содержание сульфата, аммония иона, нитрита иона, нефтепродуктов, железа и фосфата иона.

Коммунальные проблемы начались здесь еще в 90-х годах, когда из строя вышла старая станция. В 2013 году была построена новая, однако работала она всего лишь один раз – во время пусконаладочных работ. Стоимость строительства превысила 56 млн рублей, а не работает станция из-за того, что там установлено оборудование, применяемое на морских кораблях.

Объект разрушается, чтобы привести его в порядок, потребуется порядка 25-30 млн рублей. Оформить проектно-сметную документацию местные власти планируют в 2020 году.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:41 0
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активисты ОНФОбщероссийский народный фронточистные сооружения
Место
Щекинский районсело Карамышево

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