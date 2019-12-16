Туляков приглашают на соревнования по спортивному ориентированию «Новогодний старт»

22 декабря в Рогожинском парке Тулы состоятся традиционные костюмированные соревнования по спортивному ориентированию «Новогодний старт». Начало в 12.00.

Это яркое спортивное событие с конкурсами и подарками. Цель — как можно быстрее пройти заданный на карте маршрут.

Чем может привлечь спортивное ориентирование?

нет возрастных ограничений,

соревнования проходят на свежем воздухе,

подходят новичку и профи,

гармонично сочетает физическую и умственную нагрузку,

тренирует память, логическое мышление,

учит быстро принимать решения.

Приветствуется участие в новогодних костюмах.

Присоединиться к соревнованиям могут все желающие. Подать заявку можно здесь. Для новичков предусмотрена упрощенная дистанция, участие в этой группе бесплатное.