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Туляков приглашают на соревнования по спортивному ориентированию «Новогодний старт»

Туляков приглашают на соревнования по спортивному ориентированию «Новогодний старт»

Приветствуется участие в новогодних костюмах.

22 декабря в Рогожинском парке Тулы состоятся традиционные костюмированные соревнования по спортивному ориентированию «Новогодний старт». Начало в 12.00.

Это яркое спортивное событие с конкурсами и подарками. Цель — как можно быстрее пройти заданный на карте маршрут.

Чем может привлечь спортивное ориентирование?

  • нет возрастных ограничений,
  • соревнования проходят на свежем воздухе,
  • подходят новичку и профи,
  • гармонично сочетает физическую и умственную нагрузку,
  • тренирует память, логическое мышление,
  • учит быстро принимать решения.

Приветствуется участие в новогодних костюмах.

Присоединиться к соревнованиям могут все желающие. Подать заявку можно здесь. Для новичков предусмотрена упрощенная дистанция, участие в этой группе бесплатное.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:05 0
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