Туляков приглашают на соревнования по спортивному ориентированию «Новогодний старт»
Приветствуется участие в новогодних костюмах.
22 декабря в Рогожинском парке Тулы состоятся традиционные костюмированные соревнования по спортивному ориентированию «Новогодний старт». Начало в 12.00.
Это яркое спортивное событие с конкурсами и подарками. Цель — как можно быстрее пройти заданный на карте маршрут.
Чем может привлечь спортивное ориентирование?
- нет возрастных ограничений,
- соревнования проходят на свежем воздухе,
- подходят новичку и профи,
- гармонично сочетает физическую и умственную нагрузку,
- тренирует память, логическое мышление,
- учит быстро принимать решения.
Приветствуется участие в новогодних костюмах.
Присоединиться к соревнованиям могут все желающие. Подать заявку можно здесь. Для новичков предусмотрена упрощенная дистанция, участие в этой группе бесплатное.
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