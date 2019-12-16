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Заокские полицейские раскрыли кражу линолеума
Фото: v-tagile.ru

Заокские полицейские раскрыли кражу линолеума

По подозрению в преступлении задержаны двое мужчин.

В минувшие выходные в дежурную часть отделения полиции по Заокскому району обратилась 20-летняя жительница поселка Пахомово. Потерпевшая заявила, что из хозяйственной постройки у нее украли рулон линолеума. По ее мнению, преступник проник в помещение через незапертую входную дверь.
 
«При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность двух нигде не работающих и ранее судимых цыган 1986 г. р. и 1981 г. р. Они были доставлены в дежурную часть отделения полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Оба задержанных во всем сознались и выдали полицейским похищенное. В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:33 +1
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