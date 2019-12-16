Тысячи патронов, ружья и револьверы: в Тульской области задержаны торговцы оружием

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Восемь человек задержаны по подозрению в причастности к незаконному сбыту оружия.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области выявили подозреваемых в незаконном обороте оружия и пресекли их противоправную деятельность.

Полицейским стало известно, что житель региона является посредником при сбыте оружия и боеприпасов. Но информация требовала подтверждения. Оперативники уголовного розыска в роли покупателей винтовки вышли на подозреваемого, выяснили способ сбыта нелегального товара, а также получили предварительные сведения об организации всей противоправной схемы.

Главарем группы оказался житель Киреевска, который хранил и сбывал через посредников изготовленное на заводской линии оружие. Всего в схеме задействовано 8 туляков. Все они задержаны.

При проведении обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты ружья, пистолеты и револьверы, несколько тысяч патронов различных калибров, комплектующие к огнестрельному оружию. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 222 УК РФ. В ходе расследования будут установлены все детали незаконной деятельности подозреваемых.