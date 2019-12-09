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В страшном ДТП на М-2 погиб житель Серпухова
Фото пользователя Myslo a-t-o-s.

В страшном ДТП на М-2 погиб житель Серпухова

По уточненной информации, Kia Sportage врезался в столб.

Ранее Myslo сообщал о серьезном ДТП, которое случилось 8 декабря в Тульской области. По уточненной информации, в 13.00 на 132-м км трассы М-2 «Крым» 28-летний водитель автомобиля Kia Sportage не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Как стало известно Myslo, погибший — житель Серпухова.

Также в ДТП пострадала 25-летняя пассажирка этого автомобиля. Она получила различные ушибы и переломы.

По одной из версий, причиной ДТП могло стать то, что водитель потерял управление автомобилем на скользкой дороге. Окончательную причину происшествия установят сотрудники ГИБДД.

Видео с места ДТП опубликовал наш пользователь a-t-o-s:

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