Тульские полицейские задержали воров, снявших колёса и аккумуляторы с 27 машин

Кадр из видео пресс-службы УМВД России по Тульской области

Полицией в Туле задержана группа подозреваемых в кражах автомобильных колёс и аккумуляторов. Злоумышленники «работали» в разных районах города и предпочитали «разувать» машины отечественного производства.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, двое мужчин совершили почти 30 краж. Несколько раз «на дело» с ними ходил ещё один злоумышленник. Задержанные сняли колёса с восьми машин и вытащили 19 аккумуляторов.

Чтобы запутать полицейских, злоумышленники передвигались на автомобиле без номеров. Но стражам порядка, работая на местах происшествий, опрашивая очевидцев и просматривая записи с видеокамер, удалось выяснить, что к хищениям могут быть причастны ранее судимые местные жители. В ходе оперативной работы эта версия подтвердилась.

Чаще всего преступники сбывали похищенное, но один комплект колёс им приглянулся и они оставили его у себя. Воров задержали при попытке совершения очередной кражи. В УМВД России по Туле возбуждено и расследуется уголовное дело, выясняются все детали противоправной деятельности подозреваемых.