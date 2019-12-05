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Судебные приставы рассмотрят обращения туляков

Судебные приставы рассмотрят обращения туляков

Приём населения состоится в четверг, 12 декабря, во всех подразделениях областного Управления ФССП.

В День Конституции в Тульской области пройдёт общероссийский день приёма граждан. 12 декабря приём заявлений, жалоб и предложений от жителей региона будут проводить сотрудники различных служб и ведомств.

В Управление ФССП России заявители смогут обратиться с 12.00 до 20.00. Адрес приёмной – ул. 9 Мая, д. 1. Специалисты ведомства ответят на все вопросы, входящие в компетенцию службы. Также приём населения пройдёт во всех структурных подразделениях Управления.

Предварительная запись проводится до 9 декабря включительно по телефону: 33-52-97.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 −2
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