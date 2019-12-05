Судебные приставы рассмотрят обращения туляков

Приём населения состоится в четверг, 12 декабря, во всех подразделениях областного Управления ФССП.

В День Конституции в Тульской области пройдёт общероссийский день приёма граждан. 12 декабря приём заявлений, жалоб и предложений от жителей региона будут проводить сотрудники различных служб и ведомств.

В Управление ФССП России заявители смогут обратиться с 12.00 до 20.00. Адрес приёмной – ул. 9 Мая, д. 1. Специалисты ведомства ответят на все вопросы, входящие в компетенцию службы. Также приём населения пройдёт во всех структурных подразделениях Управления.