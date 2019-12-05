Тульский Роспотребнадзор предупреждает о новом виде мошенничества

Мошенники активно осваивают новую схему отъёма денег у граждан. Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами через «Почту России» требований об уплате административного штрафа, направленных якобы одним из руководителей Управления Роспотребнадзора. В платёжном документе указываются подложные реквизиты.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области предупреждают: при уплате штрафа, выписанного ведомством, деньги перечисляются на счет территориального органа Федерального казначейства, никакая другая организация получателем быть не может.

Специалисты рекомендуют тулякам проявлять бдительность и при подозрении на мошенничество обращаться в правоохранительные органы. О подобных ситуациях также можно сообщить по телефону горячей линии «Противодействие коррупции»: 37-70-03.