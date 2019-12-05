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В Тульскую область привезут ковчег с частицей святых мощей Матроны Московской

В Тульскую область привезут ковчег с частицей святых мощей Матроны Московской

Он будет находиться в Белевском районе.

Ковчег с частицей святых мощей святой блаженной старицы Матроны Московской с 8.12.19 г. по 19.12.19 г. с 9.00 до 17.00 будет находиться в храме Святого Пророка Илии села Жемчужниково Белевской епархии Тульской митрополии.

Верующие считают, что святая блаженная Матрона помогает в самых разных бедах и скорбях: в исцелении от болезней, при финансовых трудностях, в сохранении семьи, в заботе о детях и их благополучии, помогает в рождении детей, укрепляет в вере.

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