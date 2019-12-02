Спас котенка и получил удар током: врачи рассказали, как лечили тульского подростка

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Юному пациенту в Москве поставили резиновые заменители вместо частично утраченных сухожилий на правой руке – именно она пострадала больше всего.

Врачи московской детской больницы №9 им. Г. Н. Сперанского спасли 14-летнего подростка из Тулы, который вытащил котенка из трансформаторной будки и получил удар током, сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он проходит реабилитацию под присмотром медиков.

Спасая котенка, подросток схватился за провода, получив тяжелое поражение электрическим током, – разряд прошел через сердце и вышел через левую стопу. Мальчик потерял сознание, а когда пришел в себя, чудом набрал номер телефона мамы, чтобы сообщить о случившемся. Первую медицинскую помощь ему оказали в Туле, а затем доставили в детскую больницу имени Сперанского в Москве.

Врачи приложили все усилия, чтобы сохранить мальчику руку, – именно она пострадала больше всего.

Юному пациенту поставили резиновые заменители вместо частично утраченных сухожилий, а сверху сделали пластику собственным кожно-мышечным лоскутом для восстановления функции кисти.

Сейчас специалисты продолжают работать с ребенком, он уже встал на ноги, а после окончания лечения и реабилитационного периода функции правой руки будут практически восстановлены.