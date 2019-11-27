Депутаты Тульской гордумы обсудили сокращение чиновников и повышение их зарплат
Изменения должны начаться уже в 2020 году.
Изменение системы оплаты труда муниципальных чиновников сегодня обсудили депутаты Тульской городской думы. Проект поправок подготовили в связи с реформой государственной гражданской службы в России в рамках исполнения указа Президента «Об основных направлениях развития гражданской службы в РФ на 2019−2021 годы».
В 2019-2021 годах правительство РФ намерено изменить порядок отбора кандидатов для госслужбы и усовершенствовать процедуру их аттестации, также должна быть создана федеральная информсистема для профессионального развития госслужащих.
Также в 2020-2021 годах изменится система оплаты труда чиновников (без снижения его уровня). Предполагается поэтапное увеличение до 60% в их доходах доли оклада (сейчас оклад составляет в среднем 40% от общей зарплаты, остальное — надбавки, премии
Ранее Минфин сообщал, что повышать зарплату госслужащим должны на средства, сэкономленные за счет запланированного на ближайшие годы сокращения госаппарата без уменьшения фондов оплаты труда госслужащих.
Предполагается в целом по России должны сократить:
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на 10% - сотрудников центральных аппаратов органов исполнительной власти (в 2020 году),
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на 5% - сотрудников территориальных органов (в 2020 году),
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на 10% численности самих терорганов (в 2021 году).
Нормативно-правовая база для проведения реформы должна быть подготовлена до конца 2019 года.
Именно в связи с этим и были подготовлены изменения на муниципальные правовые акты Тулы. Депутаты утвердили предложенные нововведения в системе оплаты труда. Возможным же сокращением аппарата чиновников поинтересовался у руководства города депутат Владимир Абакумов, поскольку бюджет города и так достаточно напряженный.
- У нас по статистике и так наименьшее количество чиновников, — ответил на это Дмитрий Миляев, глава администрации Тулы. — Но мы естественно проанализируем штатную численность, посмотрим, есть ли простор для оптимизации и при наличии возможности выстроим нашу работу максимально эффективно и с наименьшими затратами.