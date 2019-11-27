Депутаты Тульской гордумы обсудили сокращение чиновников и повышение их зарплат

Изменения должны начаться уже в 2020 году.

Изменение системы оплаты труда муниципальных чиновников сегодня обсудили депутаты Тульской городской думы. Проект поправок подготовили в связи с реформой государственной гражданской службы в России в рамках исполнения указа Президента «Об основных направлениях развития гражданской службы в РФ на 2019−2021 годы».

В 2019-2021 годах правительство РФ намерено изменить порядок отбора кандидатов для госслужбы и усовершенствовать процедуру их аттестации, также должна быть создана федеральная информсистема для профессионального развития госслужащих.

Также в 2020-2021 годах изменится система оплаты труда чиновников (без снижения его уровня). Предполагается поэтапное увеличение до 60% в их доходах доли оклада (сейчас оклад составляет в среднем 40% от общей зарплаты, остальное — надбавки, премии и т. д. ) за счет снижения премиальных выплат. Прирост постоянной части зарплаты приведет и к росту размера пенсии госслужащих за выслугу лет.

Ранее Минфин сообщал, что повышать зарплату госслужащим должны на средства, сэкономленные за счет запланированного на ближайшие годы сокращения госаппарата без уменьшения фондов оплаты труда госслужащих.

Предполагается в целом по России должны сократить:

на 10% - сотрудников центральных аппаратов органов исполнительной власти (в 2020 году),

на 5% - сотрудников территориальных органов (в 2020 году),

на 10% численности самих терорганов (в 2021 году).

Нормативно-правовая база для проведения реформы должна быть подготовлена до конца 2019 года.

Именно в связи с этим и были подготовлены изменения на муниципальные правовые акты Тулы. Депутаты утвердили предложенные нововведения в системе оплаты труда. Возможным же сокращением аппарата чиновников поинтересовался у руководства города депутат Владимир Абакумов, поскольку бюджет города и так достаточно напряженный.

- У нас по статистике и так наименьшее количество чиновников, — ответил на это Дмитрий Миляев, глава администрации Тулы. — Но мы естественно проанализируем штатную численность, посмотрим, есть ли простор для оптимизации и при наличии возможности выстроим нашу работу максимально эффективно и с наименьшими затратами.