С многоэтажки в Туле на ул. Октябрьской упал мужчина

На месте работают сотрудники городской службы спасения, полиция и следователь.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 26 ноября в доме №77 по ул. Октябрьской в Туле произошла трагедия.

По имеющейся на данный момент информации, один из жильцов квартиры на 7-м этаже упал с балкона на крышу магазина и получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

На момент публикации новости на месте работают следователь, сотрудники полиции и городской службы спасения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.