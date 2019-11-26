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С многоэтажки в Туле на ул. Октябрьской упал мужчина

С многоэтажки в Туле на ул. Октябрьской упал мужчина

На месте работают сотрудники городской службы спасения, полиция и следователь.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 26 ноября в доме №77 по ул. Октябрьской в Туле произошла трагедия.

По имеющейся на данный момент информации, один из жильцов квартиры на 7-м этаже упал с балкона на крышу магазина и получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

На момент публикации новости на месте работают следователь, сотрудники полиции и городской службы спасения. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:57 +3
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