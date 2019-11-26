Суворовский вандал пойдет под суд за порчу треноги

Фото из архива Myslo.

Сломав оборудование, он нанес материальный ущерб собственнику на сумму 3790 рублей.

Прокурор Суворовского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется в вандализме.

В ходе дознания установлено, что 25 октября 2019 года молодой человек, находясь на автодороге общего пользования «Чекалин-Суворов-Ханино», нанес удары руками и ногами по комплексу фотофиксации нарушений ПДД. В результате этого тренога пришла в полную негодность.

- Таким образом, собственнику имущества — обществу с ограниченной ответственностью «Земля. Строительство. Недвижимость» — причинен материальный ущерб на сумму 3790 рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Вину обвиняемый признал полностью, добровольно возместил причиненный в результате совершения преступления материальный ущерб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в мировой суд.