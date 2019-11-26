новости
новости
Регистрация
ВТБ предоставил 1,5 млрд рублей на реализацию инвестиционного проекта «Хлопок Руси»

ВТБ предоставил 1,5 млрд рублей на реализацию инвестиционного проекта «Хлопок Руси»

ВТБ выдал льготный кредит в размере 1,5 млрд рублей сельскохозяйственному предприятию Буденновского района Ставропольского края — АО СХП «Терский».

Кредит был выдан сроком до 8 лет. Финансирование осуществляется в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ.

Заемные средства будут направлены на реализацию первого этапа инвестиционного проекта «Хлопок Руси»: строительство систем орошения на земельном участке площадью 4 340 гектаров и приобретение комплекса оборудования для оросительных систем.

Предприятие «Терский» занимается исследованиями в области хлопководства на протяжении пяти лет. Реализуемый им проект является единственным на территории России и направлен на расширение посевных площадей хлопка-сырца и развитие хлопкового производства на Ставрополье. Всего в рамках программы планируется строительство системы орошения, увеличение сельскохозяйственных площадей под хлопчатник до 5 000 гектаров и строительство завода по джинированию (отделению волокна от семян). Инвестиционный проект рассчитан до 2023 года, а его общая стоимость составляет 12 млрд рублей.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко подчеркнул:

- Наша стратегическая задача — стать ведущим банком-экспертом, который помогает клиентам успешно развивать свой бизнес. Мы рады поддержать уникальный проект, который позволит СХП «Терский» увеличить объемы выращивания редкого для нашей страны, но крайне ценного сельскохозяйственного сырья — хлопка. Его производство в промышленных масштабах будет способствовать сокращению импорта и создаст надежную сырьевую базу для текстильной, пищевой и других отраслей.

Алибек Шебзухов, собственник АО СХП «Терский»:

— Мы видим большие перспективы в занятии хлопководством. У нас есть желание развивать это направление и понимание, какие конкретные шаги надо сделать для этого. Передовые технологии мелиорации позволят увеличить урожайность возделываемой культуры в два раза. Для реализации столь крупного проекта необходимо заручиться поддержкой финансового партнера. Для нас выбор банка неслучаен. ВТБ уже много лет поддерживает наше предприятие, а подписанное соглашение подтверждает наши намерения развивать плодотворное сотрудничество.

ВТБ является крупным инвестором предприятий сельскохозяйственной отрасли СКФО. Всего за девять месяцев текущего года банк подписал с аграриями региона 114 соглашений на общую сумму 7 млрд рублей, из которых компаниям уже предоставлено 4,5 млрд рублей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 12:42
Другие статьи по темам
Событие
ВТБ выдал кредит сельхоз компании
Прочее
сельскохозяйственные кредитыинвестиционный проект Хлопок Руси

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Зеленстрое в Туле пробка из-за ДТП
На Зеленстрое в Туле пробка из-за ДТП
На Новомосковском шоссе сгорели строительный вагончик и гора макулатуры
На Новомосковском шоссе сгорели строительный вагончик и гора макулатуры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.