Более 300 туляков нарушили правила перевозки детей

Фото из архива Myslo.

Рейд ГИБДД «Пристегни ребенка!» проходил на территории региона с 16 по 24 ноября.

Ежедневно экипажи ДПС несли службу вблизи образовательных учреждений региона, а также были приближены к местам отдыха и досуга граждан.

За указанный период инспекторы провели 129 целенаправленных рейдовых мероприятий.

Только за неделю инспекторы ДПС пресекли 336 фактов нарушений правил перевозки детей. Как сообщает УГИБДД по Тульской области, практически ежедневно водители рисковали жизнями и здоровьем около 50 юных участников дорожного движения.

Помимо ежедневной надзорной деятельности инспекторы проводили информационно-разъяснительную работу в образовательных учреждениях Тульской области и с родителями, и с детьми о необходимости и важности применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Отметим, что за 10 месяцев 2019 года произошло более 180 ДТП с участием детей, из которых 110 — с участием детей-пассажиров.

госавтоинспекция

Практически в каждой второй автоаварии страдают юные участники дорожного движения, причем не по своей вине, а по вине взрослой халатности и из-за пренебрежения к детской безопасности. Уважаемые водители! Госавтоинспекция Тульской области призывает вас неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, особенно в части обеспечения безопасности юных пассажиров.