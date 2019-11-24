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В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками

В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками

Автоавария произошла на Калужском шоссе недалеко от деревни Харино.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 24 ноября на 98 км автодороги «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi, фуры Renault и грузовика КАМАЗ.

По словам водителям Renault, он ехал в направлении  трассы М2 со стороны пос. Иншинский, когда неожиданно со встречной полосы выехал Mitsubishi и совершил касательное столкновение фурой, повредив ей переднее и заднее колесо, а также бензобак.

Затем авто предполагаемого виновника ДТП по инерции продолжило движение вперед и врезалось в КАМАЗ, последний после удара съехал в кювет. Легковушка же остановилась в нескольких метрах от остановки общественного транспорта. 

Несмотря на то, что Mitsubishi сильно поврежден, ДТП каким-то чудом обошлось без пострадавших.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые установят все обстоятельства аварии.

Галерея
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 1
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 2
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 3
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 4
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 5
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 6
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 7
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 8
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 9
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 10
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 11
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 12
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 13
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 14
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 15
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 16
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 17
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 18
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 19
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 20
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 21
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 22
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 23
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 24
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 25
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 26
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 27
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 28
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 29
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 30
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 31
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 32
В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками, Фото: 33
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 20:27 +12
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