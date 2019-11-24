В Туле легковушка спровоцировала жесткое ДТП с грузовиками

Автоавария произошла на Калужском шоссе недалеко от деревни Харино.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 24 ноября на 98 км автодороги «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi, фуры Renault и грузовика КАМАЗ.

По словам водителям Renault, он ехал в направлении трассы М2 со стороны пос. Иншинский, когда неожиданно со встречной полосы выехал Mitsubishi и совершил касательное столкновение фурой, повредив ей переднее и заднее колесо, а также бензобак.

Затем авто предполагаемого виновника ДТП по инерции продолжило движение вперед и врезалось в КАМАЗ, последний после удара съехал в кювет. Легковушка же остановилась в нескольких метрах от остановки общественного транспорта.

Несмотря на то, что Mitsubishi сильно поврежден, ДТП каким-то чудом обошлось без пострадавших.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые установят все обстоятельства аварии.