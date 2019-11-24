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В Туле проводится рейд «Пристегни ребенка!»
Фото из архива Myslo.

В Туле проводится рейд «Пристегни ребенка!»

Сотрудники Госавтоинспекции проверяют автомобили вблизи образовательных учреждений.

Полицейские Госавтоинспекции проводят профилактические рейды вблизи образовательных организаций региона, в ходе которых инспекторы ДПС проверяют наличие детских удерживающих устройств, правильность их установки в салоне автомобиля и применение ремней безопасности взрослыми участниками дорожного движения, а также проводят беседы с учащимися, направленные на профилактику нарушений Правил дорожного движения.

Так, в одном из образовательных учреждений Тулы сотрудники ГИБДД рассказали ребятам об основных правилах дорожной безопасности, объяснили, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу, напомнили о важности использования световозвращающих элементов. Особое внимание было уделено безопасности детей-пассажиров. Школьникам рассказали о важности использования ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств в салоне автомобиля. Мероприятие сопровождалось демонстрацией обучающих фильмов, который наглядно показал практическое применение Правил дорожного движение.

Для закрепления полученных знаний ребята из отряда ЮИД данного центра образования, подготовили для обучающихся загадки и викторины по Правилам дорожного движения.

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вчера, в 21:35 +2
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