В Тульской области пьяный водитель сбил мужчину на глазах у его семьи

Фото УГИБДД по Тульской области. Фото с места происшествия.

Пострадавший скончался. Уголовное дело по данному факту передано в суд.

В производстве Одоевского районного суда находится уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

В ходе предварительного расследования установлено, что 17 августа 2019 года мужчина ехал за рулем автомобиля ВАЗ-21043. Водитель был пьян (0,65 мг/л), к тому же не имел прав на управление транспортными средствами.

– Следуя с неустановленной скоростью по ул. Л. Толстого в пос. Одоев, он нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода, — сообщает Управление Судебного департамента Тульской области.

Мужчина шел со своей супругой и четырьмя несовершеннолетними детьми.

Впоследствии пострадавший пешеход скончался. Виновник с места происшествия скрылся.

18 ноября суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следующее заседание назначено на 27 ноября.