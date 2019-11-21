В школе имени А. Г. Шипунова теперь учатся и тульские суворовцы

К суворовцам и ученикам школы Шипунова из лицея №2 приезжают ведущие преподаватели математики и физики из московских вузов. Для ребят это отличный шанс углубить свои знания по этим предметам, достойно сдать ЕГЭ и поступить учиться в престижные военные вузы. Это стало возможным благодаря инициативе руководства АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова».

В 2019 году по инициативе губернатора Алексея Дюмина в Тульском суворовском училище была организована олимпиада по профилю физика и математика для поступления талантливых ребят в школу им. А. Г. Шипунова. Десятиклассникам предложили пройти это испытание, 38 детей согласились принять участие в олимпиаде.

– По ее итогам преподаватели Московского физико-технического института были приятно удивлены — многие наши мальчишки показали высокий уровень и умение решать сложные нестандартные задачи, — рассказывает Наталья Анатольевна Мартынова, заместитель начальника Суворовского училища по учебной работе. — 28 ребят было зачислено в физико-математическую школу им. академика А. Г. Шипунова . С того времени дважды в неделю к нам в училище приезжают преподаватели МФТИ и работают с ребятами во внеурочное время. Мальчишки с удовольствием посещают школу, и мы гордимся тем, что нам оказана такая высокая честь.

19 ноября на занятия с суворовцами приехал мэтр математики Назар Хангельдыевич Агаханов — доцент кафедры высшей математики МФТИ, член жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике и лидер российской команды на Международной математической олимпиаде. Преподавательской деятельностью и математическими олимпиадами он занимается уже более 45 лет.

– Мы всегда рады таким гостям, хотя Назар Хангельдыевич приехал, конечно же, не в гости — он приехал работать с нашими мальчишками, — говорит Наталья Мартынова. — И мы с удовольствием его сегодня встречаем, надеемся на дальнейшее сотрудничество и на успехи наших суворовцев при поступлении в вузы.

По словам Назара Агаханова, талантливые ребята есть по всей стране, и главная задача — найти, открыть эти таланты, дать начальный импульс, мотивировать, показать им красоту математики. Именно тогда у них появится стремление, желание работать еще больше.

– Нас очень порадовал и приятно удивил результат отборочной работы тульских суворовцев, — говорит Назар Агаханов. — Он оказался очень хорошим. Сейчас в стране изменилось отношение к образованию в целом и в военных училищах тоже, идет мотивация на качественное образование — хотя бы потому, что современная техника требует очень хорошей подготовки, в том числе и математической. Дополнительное образование для ребят очень важно. Мы преследуем две цели.



Первая — мотивация. Чтобы добиться каких-то результатов и поступить в серьезный университет, нужно получить качественное образование высокого уровня, а для этого нужно много работать.

Просто так – пройдя стандартное школьное обучение – очень трудно попасть в московский вуз. Имея серьезный конкурс из талантливых ребят, ведущие вузы России придумывают свои сложные задания, и не столько технически, сколько творчески. Вторая цель дополнительного обучения — успешная сдача ЕГЭ, хорошая стартовая площадка для будущей успешной учебы. Потому что когда ты на углубленном уровне изучаешь математику в школе, то тебе легче будут даваться первые годы учебы в университете.

Агаханов сравнивает математику с шахматами. Бывают шахматные задачи, которые называют красивыми, эстетичными. В математике то же самое.

– Нестандартные рассуждения, необычный ход мыслей очень важны для истинных ценителей математики, — считает мэтр. — Когда накапливается критическая масса эстетических необычностей, интересных находок, открытий, тогда возникает желание заниматься еще больше.

Свободного времени у суворовцев практически нет. Заниматься дополнительно, выполнять еще больше домашних заданий, решать непростые задачи по математике и физике безусловно трудно. Но прошедшие отбор суворовцы готовы к сложностям. Ведь в школу Шипунова идут способные, талантливые дети, для которых это престижно.

16-летний Ярослав Романчук родился в Туле, затем семья переехала жить в Брянскую область. Судьба распорядилась так, что учиться Ярослав вернулся на свою малую родину.

– У нас династия военных. Я решил учиться в Суворовском училище, чтобы тоже с легкостью поступить в военный вуз. Для меня это очень важно. Наши преподаватели предложили попробовать свои силы и поступить в физико-математическую школу им. А. Г. Шипунова, я сразу же согласился. Проблем с физикой и математикой у меня нет, я решил еще усилить свои знания, чтобы в будущем мне было легче сдать ЕГЭ, писать контрольные работы по этим предметам. В первую очередь я делаю это для себя. Дополнительные занятия отнимают много времени, но я с этим справляюсь. Задачки дают решать совсем другого уровня, чем в школе, но преподаватели всё раскладывают нам по полочкам. Мы проводим анализ, и всё становится ясно.

Суворовцу Даниилу Сазонову тоже 16 лет, он туляк.

– Суворовское училище — это новое и интересное в Туле, и мне очень захотелось здесь учиться. Уже учась здесь, я понял, что передо мной открываются новые возможности. Мне очень нравятся физика и математика, но хочется изучить эти предметы более углубленно, узнать еще больше и не останавливаться на школьном уровне.

На урок Назара Агаханова приехали и ученики школы А. Г. Шипунова из тульского лицея №2. Впервые в истории школы на занятиях присутствовали и суворовцы, и лицеисты.

– Раньше мне очень нравились русский язык и литература, — говорит Маргарита Никольская. — Но я учусь в физматклассе и в основном общаюсь с мальчиками, они на меня так повлияли, что теперь мои любимые предметы — физика и математика. В школе А. Г. Шипунова я единственная девочка из класса. Знаете, цифры – это совсем не скучно, наоборот, интересно придумывать свои способы решения логических задач. Я хочу поступить в Бауманку или МГУ на техническую специальность, связанную с физикой и математикой. Ну а работать я планирую в КБП.